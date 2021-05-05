Турнава рассказала, стоит ли ждать новых ограничений в Грузии

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, первая половина мая в Грузии была объявлена нерабочей, однако число новых случаев коронавируса выросло

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Правительство Грузии пытается обойтись без введения серьезных ограничений для бизнеса, заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Власти поэтапно сняли большую часть ограничений, и почти два месяца назад торговые центры, бары, рестораны и гостиницы возобновили работу, однако говорить об улучшении ситуации не приходится. Население и представителей разных сфер бизнеса волнует ограничение, которое не разрешает выходить на улицу с 21:00 до пяти утра. Штраф за нарушение данного запрета довольно внушительный – две тысячи лари (примерно 583 доллара).

"На данном этапе не стоит ожидать новых ограничений. Объявление выходных и ограничение работы общественного транспорта сработало в плане снижения мобильности. На данном этапе мы не вводим никаких серьезных ограничений для бизнеса и стараемся обойтись без этого", – сказала Турнава.

По словам главы Минэкономики, в прошлом году рост числа случаев заражения коронавирусом контролировался довольно жестким закрытием бизнесов, теперь эпидемиологическая ситуация управляется без этих крайних мер.

В Грузии началась третья волна коронавируса.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, первая половина мая в Грузии нерабочая – каникулы с 4 по 11 мая объявлены правительством по всей стране.

Таким образом, выходные в Грузии начались 30 апреля и продлятся до 13 мая. С 30 апреля по 3 мая в Грузии официальные пасхальные выходные, а 12 мая – выходной по случаю дня Андрея Первозванного.

Кроме того, с 3 по 12 мая останавливается работа городского транспорта.

Экономика страны продолжает переживать тяжелые последствия пандемии, который затронул абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны COVID-19, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6,2%. На данный момент в стране сохраняется тяжелая экономическая ситуация, бизнес переживает стагнацию, растет безработица.

Ситуацию усугубляют действующие ограничения, политический кризис и обесценивание национальной валюты – лари. Представители бизнес-сектора все активнее требуют снять ограничения с тем, чтобы он мог заработать и экономика постепенно стала оживать.

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