Демография vs. экономический рост: что происходит в Грузии?

Пандемия коронавируса отрицательно сказалась не только на экономике Грузии, но и на демографии. В чем связь, попробовал разобраться Sputnik

В стране количество умерших в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличилось на 8,3% и составило 50 537 человек. Самая высокая смертность была зафиксирована в Тбилиси - 13 878 человек, а самая низкая — в регионах Лечхуми и Квемо Сванети - 764 человека.

Население Грузии в 2020 году сократилось - умерло на 4 017 человек больше, чем родились. Причиной этому в интервью Sputnik Грузия профессор Сосо (Иосиф) Арчвадзе называет пандемию коронавируса. Хотя, по словам специалиста по вопросам демографии и экономики, пандемия коронавируса виновата не во всем.

"2020 год выпадает из общей закономерности как экономически, так и демографически из-за пандемии коронавируса, - говорит Арчвадзе. - На 2/3 такой результат, когда в стране нет естественного демографического прироста, это вина пандемии. Но всего на нее не списать. Остальное приходится на ухудшение экономической ситуации, рост безработицы, постоянных стрессов. Смертность превышала рождаемость только в период войн".

При этом демограф отметил, что снижение рождаемости наблюдается в стране последние 7-8 лет и виной этому служит сложная экономическая ситуация в Грузии, отсутствие рабочих мест. "По статистике, положительный естественный прирост наблюдался только в трех регионах - в Аджарии, Квемо Картли и Тбилиси", - сказал эксперт.

Еще одна причина ухудшения демографической ситуации - трудовая миграция и отрицательное сальдо, когда из страны выезжает та возрастная группа - от 20 лет, которая должна активно участвовать в репродукции.

"За четверть века независимости Грузии у трудовых мигрантов, которые обосновались за границей, родилось более 200 тысяч детей. Эти дети уже не граждане Грузии. Двести тысяч, для сравнения, это больше, чем население города Кутаиси сегодня", - подчеркивает Арчвадзе.

По мнению эксперта, без создания рабочих мест и возвращения мигрантов на родину, говорить о естественном демографическом приросте не имеет смысла.

"Демография и экономика связаны друг с другом, и речь не только о Грузии. Это характерно для всех стран. Пока не появятся экономическая стабильность и рабочие места, нам не удастся улучшить демографию. Если все будет продолжаться в таком же ключе, то прогнозы будут, увы, неутешительными", - сказал эксперт.

В период пандемии правительство Грузии приняло решение о выдаче финансовой помощи детям. Денежную компенсацию в размере 200 лари (65 долларов) на каждого ребенка смогли получить родители или их законные представители. Но для улучшения сложной экономической ситуации таких мер недостаточно, уверен эксперт, тем более, когда такая помощь носит разовый характер.

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