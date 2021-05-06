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Накопительной пенсией в Грузии воспользовались около 800 граждан

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет 1 145 808

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Объем пенсионных накоплений составил 1,4 миллиарда лари (408 миллионов долларов), выплаты получили около 800 человек, говорится в сообщении Пенсионного агентства Грузии.

Михаил Кордзахия
photo: Misha Kordzakhia / FB
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По состоянию на 5 мая, на пенсионные накопления начислена прибыль в размере 148 миллионов лари (43 миллиона долларов).

Пенсионные активы размещены в грузинских коммерческих банках под эффективную ставку 11% годовых, 62% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, а 38% – в текущие процентные счета.

По информации агентства, число участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день. В месяц в среднем это более 11 тысяч человек.

Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет 1 145 808.

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.

Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (примерно 7 тысяч долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (примерно 17,5 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.

Эпидемия коронавируса - пожилая женщина на улице в респираторе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.

По информации Агентства, к этому времени пенсионные активы полностью инвестированы в лари.

Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (примерно 163,2 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.

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Темы:
Старики в Грузии, или Жизнь после пенсии (34)
Теги:
Пенсия

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