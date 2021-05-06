В Грузии поминают Святого Георгия Победоносца

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает День поминовения Святого Георгия 6 мая.
В честь самого почитаемого в Грузии святого во всех православных храмах сегодня состоится торжественный молебен. В Кашветском храме Святого Георгия в Тбилиси молебен отслужит местоблюститель Патриарха владыка Шио.
Как заявляют в Патриархии, во время службы будут соблюдены все нормы безопасности и дистанция среди прихожан.
По церковному календарю, 6 мая отмечается День памяти великомученика Георгия Победоносца, пострадавшего во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (284–305).
Родился будущий Святой в семье богатых и благочестивых родителей в Каппадокии (область в Малой Азии) в ІІІ веке. Получив прекрасное образование, он поступил на военную службу и вскоре стал любимцем Диоклетиана.
Узнав, что император издал эдикт, повелевающий разрушать церкви, сжигать священные книги и преследовать христиан, Георгий отпустил рабов на волю, раздал нищим свое имущество и объявил себя христианином.
Император изощренными пытками пытался заставить Георгия отречься от Христа и принести жертву языческим богам, но Святой мужественно переносил все страдания, прославляя Господа.
После восьмидневных жестоких пыток Георгий был обезглавлен. Произошло это в 303 году. За мужество и духовную победу над палачами он был назван Победоносцем.
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