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Эпидемия коронавируса. Церковная служба. Верующие в масках

В Грузии поминают Святого Георгия Победоносца

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210506/251654461/V-Gruzii-pominayut-Svyatogo-Georgiya-Pobedonostsa.html

В честь самого почитаемого в Грузии святого во всех православных храмах страны сегодня отслужат молебен

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает День поминовения Святого Георгия 6 мая.

В честь самого почитаемого в Грузии святого во всех православных храмах сегодня состоится торжественный молебен. В Кашветском храме Святого Георгия в Тбилиси молебен отслужит местоблюститель Патриарха владыка Шио.

Памятник Святому Георгию на площади Свободы
© Sputnik / STRINGER
Какой сегодня церковный праздник: 6 мая 2021

Как заявляют в Патриархии, во время службы будут соблюдены все нормы безопасности и дистанция среди прихожан.

По церковному календарю, 6 мая отмечается День памяти великомученика Георгия Победоносца, пострадавшего во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (284–305).

Родился будущий Святой в семье богатых и благочестивых родителей в Каппадокии (область в Малой Азии) в ІІІ веке. Получив прекрасное образование, он поступил на военную службу и вскоре стал любимцем Диоклетиана.

Узнав, что император издал эдикт, повелевающий разрушать церкви, сжигать священные книги и преследовать христиан, Георгий отпустил рабов на волю, раздал нищим свое имущество и объявил себя христианином.

Император изощренными пытками пытался заставить Георгия отречься от Христа и принести жертву языческим богам, но Святой мужественно переносил все страдания, прославляя Господа.

После восьмидневных жестоких пыток Георгий был обезглавлен. Произошло это в 303 году. За мужество и духовную победу над палачами он был назван Победоносцем.

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Теги:
Церковный праздник, Грузия

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