В Грузию поступила вторая партия вакцины AstraZeneca

Новая партия AstraZeneca предназначена для второй вакцинации тех, кто уже сделал первую инъекцию этим препаратом. Регистрация на нее уже началась

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Еще одна партия - 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca - доставлена в Тбилисский международный аэропорт на рассвете в четверг.

Эта партия предназначена для тех, кто уже сделал одну инъекцию этим препаратом и должен сделать вторую.

Грузия в июле может получить вакцину Novavax>>

Дополнительно 43 тысячи доз вакцины этой фирмы завезут в страну в середине мая.

Регистрация на вакцинацию второй дозой AstraZeneca началась в среду. Прививать граждан начнут со следующей недели.

По информации главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, ведутся переговоры по ввозу вакцины Novovax в Грузию. Первую партию американской вакцины страна может получить в июле.

Кроме того, Минздрав продолжает переговоры о поставках вакцины с несколькими компаниями, в том числе с Moderna и Johnson&Johnson.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

На сегодняшний день 45 тысяч граждан Грузии привились первой дозой вакцины AstraZeneca, 13 тысяч первой дозой Pfizer и шесть тысяч прошли полный курс вакцинации Pfizer, сделав вторую дозу.

С 4 мая в Грузии началась вакцинация китайским препаратом Sinopharm. В первый день этим препаратом вакцинировались 793 человека. Сделать прививку китайским препаратом могут лица старше 18 лет. По последней информации, на китайскую вакцину в Грузии зарегистрированы более 17 тысяч граждан.

Чтобы получить полную дозу вакцины, нужно сделать две инъекции с интервалом в 21 день.

Сто тысяч доз вакцины Sinopharm Грузия получила в апреле. Китайская вакцина все еще ждет авторизации ВОЗ, однако в Грузии эта вакцина оказалась востребованной.

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