В Грузию поступила вторая партия вакцины AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Еще одна партия - 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca - доставлена в Тбилисский международный аэропорт на рассвете в четверг.
Эта партия предназначена для тех, кто уже сделал одну инъекцию этим препаратом и должен сделать вторую.
Грузия в июле может получить вакцину Novavax>>
Дополнительно 43 тысячи доз вакцины этой фирмы завезут в страну в середине мая.
Регистрация на вакцинацию второй дозой AstraZeneca началась в среду. Прививать граждан начнут со следующей недели.
По информации главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, ведутся переговоры по ввозу вакцины Novovax в Грузию. Первую партию американской вакцины страна может получить в июле.
Кроме того, Минздрав продолжает переговоры о поставках вакцины с несколькими компаниями, в том числе с Moderna и Johnson&Johnson.
Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.
На сегодняшний день 45 тысяч граждан Грузии привились первой дозой вакцины AstraZeneca, 13 тысяч первой дозой Pfizer и шесть тысяч прошли полный курс вакцинации Pfizer, сделав вторую дозу.
С 4 мая в Грузии началась вакцинация китайским препаратом Sinopharm. В первый день этим препаратом вакцинировались 793 человека. Сделать прививку китайским препаратом могут лица старше 18 лет. По последней информации, на китайскую вакцину в Грузии зарегистрированы более 17 тысяч граждан.
Чтобы получить полную дозу вакцины, нужно сделать две инъекции с интервалом в 21 день.
Сто тысяч доз вакцины Sinopharm Грузия получила в апреле. Китайская вакцина все еще ждет авторизации ВОЗ, однако в Грузии эта вакцина оказалась востребованной.
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