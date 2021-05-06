Лидер "Гирчи" привился от коронавируса

Зураб Джапаридзе привился китайской вакциной, на сутки опередив коллег - члены парламента Грузии должны явиться на прививки в среду в час дня

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Лидер партии "Гирчи – Больше свободы" - депутат парламента Грузии Зураб Гирчи Джапаридзе, как он себя именует, привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm.

photo: Zurab Girchi Japaridze / FB Лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе привился от коронавируса

Лидер партии поделился фотографией с процесса вакцинации в Facebook, подписав публикацию коротко: "Перешел на Huawei".

На этой неделе в процесс вакцинации включились члены правительства и парламента Грузии. Вчера прививки сделали два министра - внутренних дел и финансов, а сегодня в час дня на вакцинацию должны явиться в Республиканскую больницу депутаты парламента. Зураб Джапаридзе несколько опередил коллег.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac.

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