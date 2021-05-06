Лидер "Гирчи" привился от коронавируса

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Лидер партии "Гирчи – Больше свободы" - депутат парламента Грузии Зураб Гирчи Джапаридзе, как он себя именует, привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm.
Лидер партии поделился фотографией с процесса вакцинации в Facebook, подписав публикацию коротко: "Перешел на Huawei".
На этой неделе в процесс вакцинации включились члены правительства и парламента Грузии. Вчера прививки сделали два министра - внутренних дел и финансов, а сегодня в час дня на вакцинацию должны явиться в Республиканскую больницу депутаты парламента. Зураб Джапаридзе несколько опередил коллег.
Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.