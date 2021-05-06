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Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год

Парламент Грузии готовится к корпоративной вакцинации

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (101)
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Sputnik Грузия
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С этой недели в процесс вакцинации включились члены правительства и парламента Грузии. Два министра и несколько парламентариев уже сделали первые инъекции

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Члены парламента Грузии сделают публичные прививки от коронавируса сегодня.

Вакцинация депутатов начнется в Республиканской больнице в 13:00.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури привился от коронавируса
photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Министр внутренних дел Грузии сделал прививку от коронавируса

Решением Межведомственного координационного совета к вакцинации с этой недели подключены члены правительства и парламента Грузии.

Первыми накануне прививки китайским препаратом Sinopharm публично сделали два члена правительства - министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и министр финансов Лаша Хуцишвили. Сегодня аналогичную процедуру пройдут депутаты парламента.

Правительством также были определены другие приоритетные группы для участия в расширенном программе иммунизации, при этом правительство решило добавить и тех, кто работает в сфере туризма и гостеприимства, а также водителей и контролеров общественного транспорта.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 51 600 человек.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (101)
Теги:
Вакцинация, Парламент Грузии, Грузия

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