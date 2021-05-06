Парламент Грузии готовится к корпоративной вакцинации

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Члены парламента Грузии сделают публичные прививки от коронавируса сегодня.
Вакцинация депутатов начнется в Республиканской больнице в 13:00.
Решением Межведомственного координационного совета к вакцинации с этой недели подключены члены правительства и парламента Грузии.
Первыми накануне прививки китайским препаратом Sinopharm публично сделали два члена правительства - министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и министр финансов Лаша Хуцишвили. Сегодня аналогичную процедуру пройдут депутаты парламента.
Правительством также были определены другие приоритетные группы для участия в расширенном программе иммунизации, при этом правительство решило добавить и тех, кто работает в сфере туризма и гостеприимства, а также водителей и контролеров общественного транспорта.
Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.
По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 51 600 человек.
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