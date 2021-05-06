Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1806

За последние 24 часа от коронавируса скончались 20 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1144 пациента, а с начала пандемии вылечились 297 676

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1806. Скончались 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 317 719 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1144 человека, с начала пандемии вылечились 297 676 пациентов. Скончались 4227.

За сутки сделано 28 180 тестов, в том числе 14 324 на антиген и 13 856 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 51 600 человек, в том числе за последние сутки - 3651.

Показатель инфицирования: за сутки - 6,41%, за последние 14 дней - 5,51%, за последние семь дней - 6,59%.

В карантине в данное время находятся 72 человека, в стационарах - 4287, в ковид-гостиницах - 759.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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