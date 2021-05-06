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Пандемия коронавируса - вакцина Pfizer

Вакцина Pfizer первая по популярности в Грузии

© AP Photo / Jessica Hill
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (101)
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Вслед за Pfizer по популярности идет препарат Moderna, спрос есть и на AstraZeneca, вторая партия которой уже поступила в страну. Ею будут делать вторую инъекцию тем, кто уже привился этим препаратом

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Более 69 тысяч граждан Грузии, зарегистрировавшихся на специальном портале предварительной вакцинации Минздрава, выбирает препарат Pfizer.

В Грузию поступила вторая партия вакцины AstraZeneca>>

К этому времени на портале зарегистрировались 74 345 человек.

Привиться вакциной Moderna выразили желание 31 420 человек. 14 767 граждан выбирают AstraZeneca. 8 943 человека остановили свой выбор на Johnson&Johnson. Sinopharm выбрали 7 530 граждан, Novavax – 6 038, Sinovac Biotech Co – 1179.

Минздрав Грузии создал и задействовал портал предварительной регистрации, посредством которого регулирует и управляет процессом вакцинации.

Пандемия коронавируса - вакцина Novavax
© AFP / JUSTIN TALLIS
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На портале можно заранее пройти регистрацию на вакцинацию и самому выбрать желаемую вакцину. Для регистрации граждане должны заполнить регистрационную форму.

Из списка предлагаемых вакцин можно выбрать максимум три.

Пройти предварительную регистрацию могут лица старше 18 лет. Главная цель задействования этого портала – оценить ожидания и интересы граждан, связанные с вакцинацией.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

По последним данным, в Грузии прививку от коронавируса сделали 51,6 тысячи человек.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (101)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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