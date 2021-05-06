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Тбилиси лидирует по числу новых случаев инфицирования COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (211)
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В стране к этому времени 15 790 активных случаев заражения, 4 287 инфицированных госпитализированы, 867 пациентов считаются тяжелыми

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Из 1 806 новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в Грузии, 1 089 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Шприц на фоне логотипа AstraZeneca
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом: Аджария -167, Самегрело – Земо Сванети - 121, Имерети - 120, Квемо Картли - 88, Кахети - 60, Шида Картли - 57, Мцхета-Мтианети - 43, Гурия - 36, Самцхе-Джавахети - 17, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - по восемь.

На сегодняшний день в стране 15 790 активных случаев заражения, в клиниках на лечении 4 287 пациентов, 759 человек находятся в ковид-гостиницах, 10 744 - проходят лечение на дому.

Состояние 867 пациентов расценивается как тяжелое, 183 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля. Общее число инфицированных к этому времени составляет 317 719 человек, выздоровели 297 676 пациентов, скончались 4 227, в том числе 20 человек за последние сутки.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (211)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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