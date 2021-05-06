COVID-нарушения: за последние сутки МВД Грузии выявило более 1,3 тысячи штрафников

Эпидемиологи утверждают, что население проявляет все больше ответственности к ношению масок, но полиция продолжает выявлять больше тысячи недисциплинированных каждый день

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 1379 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте МВД.

Турнава рассказала, стоит ли ждать новых ограничений в Грузии>>

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1172 человека. Еще 138 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 69 таких нарушителей.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.