14:20 06 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1334
  • 100 RUB4.6010
  • USD3.4399
Поиск
Сотрудники полиции раздают на улице маски прохожим во время эпидемии коронавируса

COVID-нарушения: за последние сутки МВД Грузии выявило более 1,3 тысячи штрафников

photo : Patrol Police of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (211)
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/07/249955404.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210506/251656834/COVID-narusheniya-za-poslednie-sutki-MVD-Gruzii-vyyavilo-bolee-13-tysyachi-shtrafnikov.html

Эпидемиологи утверждают, что население проявляет все больше ответственности к ношению масок, но полиция продолжает выявлять больше тысячи недисциплинированных каждый день

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 1379 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте МВД.

Турнава рассказала, стоит ли ждать новых ограничений в Грузии>>

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1172 человека. Еще 138 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Термоскрининг жителей села Орсантиа Зугдидского муниципалитета в связи с эпидемией коронавируса
© Sputnik / STRINGER
Минздрав Грузии ожидает пик эпидвспышки в середине мая

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 69 таких нарушителей.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (211)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Брусчатые мостовые Тбилиси - люди идут по крутому подъему в Абанотубани
Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото
США уходят из Афганистана: террористы и наркотрафик остаются - видео
США уходят из Афганистана: террористы и наркотрафик остаются - видео
Грузино-азербайджанские отношения - главное
Грузино-азербайджанские отношения - главное
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться