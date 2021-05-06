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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии помиловала восемь осужденных к празднику "Гиоргоба"

© photo: AFP 2020 / ERIC LALMAND
Общество
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Темы:
Президент Грузии (153)
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Sputnik Грузия
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Из помилованных восьми осужденных, трое выйдут на свободу, а пятерым, в том числе одной женщине, сокращен срок тюремного заключения вдвое

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня Святого Георгия – "Гиоргоба", помиловала восемь осужденных, сообщает администрация главы грузинского государства.

Президент издала акт о помиловании 6 мая.

Учреждение по исполнению наказаний покинут трое заключенных. Пяти осужденным, среди которых одна женщина, сокращен срок тюремного наказания вдвое.

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Темы:
Президент Грузии (153)
Теги:
Помилование, Президент Грузии, Грузия

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