Президент Грузии помиловала восемь осужденных к празднику "Гиоргоба"

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Из помилованных восьми осужденных, трое выйдут на свободу, а пятерым, в том числе одной женщине, сокращен срок тюремного заключения вдвое
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня Святого Георгия – "Гиоргоба", помиловала восемь осужденных, сообщает администрация главы грузинского государства.
Президент издала акт о помиловании 6 мая.
Учреждение по исполнению наказаний покинут трое заключенных. Пяти осужденным, среди которых одна женщина, сокращен срок тюремного наказания вдвое.
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