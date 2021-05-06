Президент Грузии помиловала восемь осужденных к празднику "Гиоргоба"

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Рабочие автобана Восток-Запад объявили забастовку Около 200 дорожных рабочих отказываются работать, пока не будет выполнено их единственное требование - увеличить зарплаты на 30% 241

Грузинские депутаты привились от коронавируса в прямом эфире Члены правительства и парламента Грузии включились в программу вакцинации, большинство из них привилось китайским препаратом Sinopharm 157