Грузинские депутаты привились от коронавируса в прямом эфире

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Депутаты парламента Грузии привились от коронавируса вакциной Sinopharm в прямом эфире.
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В Республиканской больнице от коронавируса привились Рати Ионатамишвили, Элисо Болквадзе, Нино Цилосани, Кетеван Думбадзе, Ирма Заврадашвили, Тамар Талиашвили, Рима Берадзе.
"Я рада, что каждый из нас, будь это парламентарий или кто-то еще, убедит наших людей, что вакцинация - это самый важный процесс, который обязательно принесет какие-то результаты. Я надеюсь, что своим поступком мы снизим недоверие к вакцинации. Единственный способ победить пандемию - это вакцинация. Поэтому гражданский долг каждого из нас - пройти этот процесс", - сказала Нино Цилосани после вакцинации.
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе присутствовала на процессе вакцинации. Она сказала, что участие членов правительства и парламента в вакцинации имеет принципиально важное значение и значительно активизирует процесс иммунизации.
"Правительство решило, что это станет примером для общества и повысит активность населения. Мы видим, что в последнее время активно включились министры. Также важно вовлечь в этот процесс депутатов законодательного органа, поскольку они являются мостом к нашему обществу, и я уверена, что это усилит этот процесс", - сказала Тикарадзе.
Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac.
С 5 мая к процессу вакцинации от коронавируса включились члены правительства и парламента Грузии.
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