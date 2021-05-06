Вакцинация журналистов в Грузии начнется в ближайшее время

С 5 мая к процессу вакцинации от коронавируса подключились члены правительства и парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В ближайшее время к вакцинации будут привлечены представители СМИ, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

"Что касается медиа, у нас есть серьезный план, который сейчас я сохраню в тайне, а затем на следующей неделе мы объявим, каким будет подход Минздрава. Мы предоставим вам широкие возможности при выборе вакцины, а также особые условия, чтобы СМИ не задерживались в очереди", - сказала Тикарадзе в эфире телеканала Rustavi2.

По словам министра, медиакомпании должны будут представить список по поводу вакцинации.

Тем временем, в Грузии активно проходит вакцинация депутатов. С 5 мая к процессу вакцинации от коронавируса подключились члены правительства и парламента Грузии.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.