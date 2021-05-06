Сколько доз китайской вакцины будет доступно в Грузии

В стране в процессе вакцинации отмечается положительная динамика и число требований на прививку резко возросло, заявила министр

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Для Грузии будет доступно дополнительно 600 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Вакцинация китайским препаратом Sinopharm в Грузии началась 4 мая. Он доступен для граждан старше 18 лет. Вакцинация китайской вакциной предусматривает две инъекции интервалом в 21 день. Сто тысяч доз этого препарата Грузия получила в апреле.

По словам министра, 250 тысяч доз этой вакцины Грузия должна получить в июне.

"Безусловно, дополнительные дозы будут. У нас уже есть доступ на дополнительные сто тысяч доз. В июне мы ждем дополнительно 250 тысяч доз, однако есть договоренность об еще 250 тысячах доз. Это означает, что помимо того количества, которое сегодня уже полностью забронировано, для нас будет доступно дополнительно еще 600 тысяч доз Sinopharm", - заявила Тикарадзе в эфире телеканала Rustavi2.

Тикарадзе оценила и процесс вакцинации в Грузии и отметила, что в стране в этом направлении отмечается положительная динамика и число требований на вакцинацию резко возросло. Как отметила Тикарадзе, 5 мая в Грузии было зафиксировано рекордное количество вакцинированных людей, когда в день привились более 3,6 тысячи человек.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, затем лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе, или пациенты с пересаженными органами. Недавно программа вакцинации расширилась и в нее включили и всех лиц старше 18 лет.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 51 600 человек.

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