Как песни воинов-грузин "озвучил" не воевавший русский поэт

Удивительно, но один из самых ярких поэтов ХХ века мало написал о важнейшем событии своего времени. Все дело в том, что в годы Великой Отечественной войны Николай Заболоцкий находился в лагерях.

Известное (благодаря фильму "Доживем до понедельника") его стихотворение, касающееся военной темы, – "Иволга" ("В этой роще березовой…", 1946 г.) – рассказывает не столько о недавних событиях, сколько о судьбе человека в целом. Но при этом во многом благодаря Заболоцкому голоса грузинских защитников Родины смогли услышать не только на Кавказе.

Как известно, Заболоцкий любил Грузию – он и сам писал о ней, и делал много переводов именно с грузинского. В 1936 году он увидел осенний Кахети, Мцхета и другие прекрасные места, "очень сошелся с грузинами, особенно с Симоном" Чиковани.

Побывав вместе в Гори, два поэта дали друг другу обещание написать об этой поездке стихи. То, что Заболоцкий обещание вскоре выполнил, зафиксировала газета "Известия", в которой и была опубликована "Горийская симфония".

© photo: Sputnik / Mikhail Kuleshov Грузинский поэт Симон Чиковани

Это было далеко не единственное его произведение о Грузии, но, возможно, оно тоже (а не только работа над стихотворным переложением "Слова о полку Игореве") в какой-то мере повлияло на дальнейшую судьбу поэта.

Арестованный в 1938 году по обвинению в антисоветской деятельности, он уже в 1946-ом после лагерей и ссылки смог жить в Москве, смог работать и даже печататься. В своей "Симфонии" Заболоцкий воспевал не только Грузию, но и конкретного ее сына, "великого картвела", уроженца Гори, ставшего "вождем народов мира".

В год Великой Победы в Тбилиси вышел сборник "Антология грузинской патриотической поэзии", в котором был (как без него?) отрывок из "Заздравного тоста" Григола Орбелиани в переводе Заболоцкого. Но фамилия ссыльного переводчика в книге отсутствовала... А через три года, в 1948-ом, у недавно освобожденного поэта в Москве уже напечатан собственный сборник стихотворений. И в нем, конечно же, была "Горийская симфония". Пусть и с навсегда испорченной анкетой, но Заболоцкий все же был возвращен в литературу.

Он много работал с произведениями грузинских классиков и современников, причем пользуясь не только подстрочником, но и собственным знанием и ощущением грузинского языка. В свои переводы он вкладывал сердце, делал их "с большой любовью", стараясь, чтобы и по-русски грузинская поэзия "звучала во весь голос". Он мог позволить себе добавлять образы и детали, при этом поэт, прозаик, литературовед Александр Цыбульский, почти всю жизнь проживший в Грузии, писал о переводах Заболоцкого как о "выражении духа оригинала".

"Переводчик служит делу дружбы народов, - подчеркивал сам поэт, - их взаимному обогащению в области культуры. Весь его труд и все его профессиональные навыки определяются этой основной его целью". А еще переводы в каком-то смысле стали для Заболоцкого способом прятаться от навсегда поселившегося в нем после нквдшных пыток и лагерей гнетущего чувства…

В 1947 году в Москве, в Союзе писателей проходил вечер молодых грузинских поэтов Маргиани и Нонешвили. Заболоцкий тут же перевел несколько их стихов, продолжал сотрудничать с ними и в дальнейшем.

photo: courtesy of National Library Реваз Маргиани

В вышедших как в Москве, так и в Тбилиси в 1952 году сборниках Реваза Маргиани опубликован его перевод стихотворения "Грузин в бою" (в тбилисском издании имело подзаголовок "Дни обороны Кавказа").

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Маргиани прошел войну, работал в редакциях фронтовых газет. Стихотворение "Грузин в бою" датировано 1943 годом. Заболоцкий, в это время находившийся вдали от выстрелов и взрывов, смог услышать в стихотворении фронтовика Маргиани и донести до читателей песню, которая "грузину свойственна в бою: "Завидев смерть, он нам поет о жизни…" Песню, с которой, как написал воевавший поэт, "мы бьемся даже на краю могилы".

photo: courtesy of National Library Грузинские поэты: Иосиф Нонешвили, Георгий Леонидзе и Галактион Табидзе

Поэт Иосиф Нонешвили также фронтовик, автор поэмы "Повесть об одной девушке" (1951 г.). Русскому читателю она стала известна опять же в переводе Заболоцкого в 1953 году. Поэма написана по мотивам подвига Зои Рухадзе, крымской партизанки грузинского происхождения, замученной фашистами. Нонешвили описывает смелую девушку и партизанский отряд, в котором были защитники Крыма из разных уголков большой советской страны – русские, украинцы, казахи, грузины…

photo: courtesy of National Library Иосиф Нонешвили и Авлип Зурабашвили

И опять не может грузинский литератор без песен, а потому и в этой военной повести молодой грузин-партизан под крымскими осинами напевает о далекой родной стороне, "где мандарины тянутся к порогу", о девушке, по которой скучает… Но: "Покуда враг грозит земле моей, Нет, не вернусь я в Грузию обратно!"

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Вся повесть настраивает на единение в борьбе с общим врагом (правда, в конце не гитлеровским фашистом, а уже с другими противниками коммунистических идей). Яркими моментом произведения стала беседа двух Зой – Космодемьянской и Рухадзе, – в которой подчеркивается, что "Грузия в одном строю идет С Россией, расцветая год от года!", а две Зои, отдавшие свои жизни ради будущего Родины, называются сестрами…

© photo: Sputnik / I. Zotin Могила Зои Космодемьянской

Русская и грузинская литературы так же, как две сестры, в них тесно переплелись и строки, и судьбы. Произведения Заболоцкого были переведены на грузинский язык. За перевод "Витязя в тигровой шкуре" на русский он был награжден в Грузии премией, много других прекраснейших грузинских текстов он подарил читателю. Незадолго до смерти русский поэт перевел давнее стихотворение Ильи Чавчавадзе, в котором есть такие слова, произнесенные над могилой:

…"Хоть рано ты умолк,

Но ты исполнил свой великий долг,

И песнь твоя от самого начала

Нам не напрасно издали звучала!"

Благодаря Заболоцкому и сейчас доносится до русскоязычного читателя сохраненный в стихе горький и гордый напев грузинских бойцов, умолкнувших навсегда на полях сражений Великой и страшной войны…