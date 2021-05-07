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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро

Ковид-ограничения в Грузии: новая статистика нарушителей за сутки

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (215)
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Sputnik Грузия
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Больше всего штрафов выписано за нарушение масочного режима и игнорирование запрета на появление на улице в ночное время

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. За минувшие сутки грузинские полицейские выявили 1 305 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте МВД.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1 072 человека. Еще 141 гражданину штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 92 таких нарушителя.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (215)

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