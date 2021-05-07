Главное о COVID на 7 мая: Грузия обновила коронавирусную статистику

Самым опасным местом в плане ковид-заражения остается грузинская столица, за ней следуют регионы - Аджария и Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Из 1 547 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 907 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит так: в Аджарии – 141, Имерети – 115, Квемо Картли – 77, Шида Картли – 43, Гурии – 33, Самегрело - Земо Сванети – 117, Кахети – 52, Мцхета-Мтианети – 46, Самцхе-Джавахети – 13, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.

На данный момент в Грузии 16 188 активных случаев, из них 4 354 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 917 пациентов тяжелое, 180 подключены к аппарату искусственного дыхания.

В ковид-гостиницах находятся 759 человек, 11 075 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 69 человек, в самоизоляции – 35 553.

Показатель положительности по данным на 6 мая составляет 6,06%, за две недели – 5,66%, за семь дней – 6,76%. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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