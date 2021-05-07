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Пандемия коронавируса - вакцина Pfizer

"Когда можно пить?" - самый "актуальный" вопрос в Грузии после вакцинации

© AFP / TIZIANA FABI
Общество
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Пить или не пить после вакцинации о COVID-19? На самый "злободневный" вопрос отвечает главный эпидемиолог Грузии

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Принимать алкоголь в больших количествах не рекомендуется после вакцинации от коронасируса - на протяжении довольно длительного времени, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac.

"Самый актуальный вопрос в Грузии: когда я могу пить? На это я прямо отвечу: то, что мы, грузины, любим "много выпить", - нецелесообразно в течение довольно длительного периода после вакцинации. Я тоже врач, и тем, кто спрашивает, я отвечаю: очень прошу, не пейте, как мы любим, по одной или две бутылки, но вы можете выпить один бокал, когда хотите, в умеренных количествах", - отметил Гамкрелидзе.

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photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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По словам главного эпидемиолога страны, в умеренных количествах алкоголь часто является лекарством. "Но если принимать его в больших количествах, то могут возникнуть проблемы", - предупредил медик.

Грузия переживает третью волну пандемии. Только за последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на 1 547. Скончались 18 человек.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 319 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 298 тысяч, скончались 4 245. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (105)

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