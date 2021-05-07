"Ситуация сложная" - глава Минздрава Грузии прокомментировала эпидположение в стране

Тикарадзе призвала население к осторожности в связи с третьей волной пандемии и анонсировала вакцинацию в местах массового скопления людей

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Грузии сложная и требует внимания, заявила журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Грузия переживает третью волну пандемии. Только за последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на 1 547. Скончались 18 человек. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 319 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 298 тысяч, скончались 4 245.

"Готовность в секторе максимальная. Поэтапно мобилизуем тот фонд больничных коек, ресурс которого имеется у системы", - отметила Тикарадзе.

По словам министра, также мобилизованы врачи и клиники. При этом Тикарадзе подчеркнула, что за неделю в стране был достигнут положительный ежедневный показатель вакцинации – 3 тысячи вакцинированных в день.

"Вчера и позавчера у нас было более 3 тысяч людей, которые успешно прошли вакцинацию. Продолжение этого процесса важно", - отметила она.

По информации министра, к этому времени вакцинировано более 55 тысяч граждан, а второй дозой - 9 тысяч граждан.

"Считаем, что этот процесс наберет ту нужную скорость, при которой мы уже сможем начать процесс вакцинации в местах массового скопления людей, как это в западных и европейских странах. Дополнительно всячески ведется подготовка. Отобрано четыре больших пункта, где будут обустроены пространства, и начнется вакцинация", - сказала Тикарадзе.

Глава Минздрава также прокомментировала вопрос снятия т.н. "комендантского часа". "На данном этапе ресурса для этого не существует, поскольку мы ожидаем пика третьей волны", - отметила Тикарадзе.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

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