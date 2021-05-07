Празднования Дня Победы в парке Ваке не будет - мэрия

Память жертв Второй мировой войны в этом году можно будет почтить в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе)

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы над фашизмом, в этом году в столичном парке Ваке не состоятся - из-за ремонтных работ, говорится на сайте мэрии Тбилиси.

"В связи с указанной ситуацией в этом году почтить память жертв Второй мировой войны можно будет в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе)", - сказано в заявлении мэрии.

В Тбилиси ежегодно на 9 мая граждане собирались в парке Ваке, чтобы почтить память погибших героев. В этом же году парк, где расположена Могила Неизвестного Солдата, закрыт на ремонт.

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли воевать около 700 тысяч грузин, половина из них не вернулись. Именно грузин Мелитон Кантария был одним из тех, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом. Спустя десятилетия в память о Кантария 10 мая 2016 года в Тбилиси установили монумент.

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