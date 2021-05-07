17:53 07 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1474
  • 100 RUB4.6139
  • USD3.4430
Поиск
Весна в столице Грузии. Парк Ваке. Статуя Победы в честь победы над фашизмом

Празднования Дня Победы в парке Ваке не будет - мэрия

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
День Победы 9 мая 2021 (5)
20202
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210507/251667703/Meropriyatiya-v-svyazi-s-Dnem-pobedy-v-parke-Vake-ne-proydut---Meriya.html

Память жертв Второй мировой войны в этом году можно будет почтить в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе)

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы над фашизмом, в этом году в столичном парке Ваке не состоятся - из-за ремонтных работ, говорится на сайте мэрии Тбилиси.

Фото на память в День Победы - такие снимки скоро уже станут историей, о которой нельзя забывать. Ветераны уходят вместе со временем, которое невозможно остановить
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ветераны войны на 9 Мая получат денежную помощь от мэрии Тбилиси

"В связи с указанной ситуацией в этом году почтить память жертв Второй мировой войны можно будет в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе)", - сказано в заявлении мэрии.

В Тбилиси ежегодно на 9 мая граждане собирались в парке Ваке, чтобы почтить память погибших героев. В этом же году парк, где расположена Могила Неизвестного Солдата, закрыт на ремонт.

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли воевать около 700 тысяч грузин, половина из них не вернулись. Именно грузин Мелитон Кантария был одним из тех, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом. Спустя десятилетия в память о Кантария 10 мая 2016 года в Тбилиси установили монумент.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
День Победы 9 мая 2021 (5)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Брусчатые мостовые Тбилиси - люди идут по крутому подъему в Абанотубани
Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото
Визит Лаврова в Ереван: о чем говорил и что подписал?
Визит Сергея Лаврова в Ереван: коротко о главных событиях двух дней
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться