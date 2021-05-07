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Есть вопросы о COVID-19? Специальный сайт поможет найти ответы

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (217)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210507/251667867/Est-voprosy-o-COVID-19-Spetsialnyy-sayt-pomozhet-nayti-otvety.html

Все самое нужное и важное о пандемии коронавируса теперь будет доступно жителям Грузии на одном веб-портале

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Правительство Грузии запустило специальный веб-сайт с целью повышения информированности населения о вакцинации против коронавируса, говорится в сообщении на сайте администрации правительства страны.

Екатерина Тикарадзе
photo: Government of Georgia / FB
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На портале все заинтересованные лица смогут получить ответы на интересующие их вопросы, в том числе о том, почему необходима вакцинация против коронавируса и какова ее эффективность, как можно убедиться в безопасности вакцины, в каком случае нельзя проводить вакцинацию, должны ли делать прививку дети, беременные и др.

На сайте также можно получить информацию о статистике процесса вакцинации. Кроме того, там размещены познавательные видеоролики и национальный план внедрения вакцины против COVID-19 в Грузии.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac.

По информации главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе, к этому времени вакцинировано более 55 тысяч граждан, а второй дозой - 9 тысяч граждан.

Грузия переживает третью волну пандемии. Только за последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на 1 547.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (217)

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