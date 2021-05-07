В Грузии до 300 человек заразились коронавирусом после вакцинации

По последним данным, прививку в Грузии сделали 54 687 человек, из них 8,7 тысячи граждан получили вторую дозу вакцины

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Совет по иммунизации в ближайшее время обсудит режим вакцинации людей, у которых после прививок первой дозой Pfizer и AstraZeneca подтвержден коронавирус, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния на брифинге в пятницу.

Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac.

"Мы знали, что это возможно. Это произошло после введения первой дозы как препарата Pfizer, так и AstraZeneca. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. Пациенты сами отмечают и связывают легкое течение коронавируса с вакциной. Сейчас мы планируем для них режим введения второй дозы… В ближайшие дни совет по иммунизации обсудит, как привить эти 300 человек", – сообщила Габуния.

По ее словам, уже ведутся консультации с американским Центром заболеваний, а также со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы уточнить, насколько быстро в такой ситуации возможно предложить жителям Грузии вторую дозу.

По последним данным, прививку сделали 54 687 человек, из них 8,7 тысячи граждан получили полную, вторую дозу вакцины.

На специальном портале предварительной вакцинации Минздрава зарегистрировались 78,2 тысячи человек. Из всех перечисленных вариантов большинство граждан страны выбрали препарат Pfizer.

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