22:24 07 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1474
  • 100 RUB4.6139
  • USD3.4430
Поиск
Медработник вводит вакцину против коронавируса

В Грузии до 300 человек заразились коронавирусом после вакцинации

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (106)
338 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/17/251250469.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210507/251668574/V-Gruzii-do-300-chelovek-zarazilis-koronavirusom-posle-vaktsinatsii.html

По последним данным, прививку в Грузии сделали 54 687 человек, из них 8,7 тысячи граждан получили вторую дозу вакцины

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Совет по иммунизации в ближайшее время обсудит режим вакцинации людей, у которых после прививок первой дозой Pfizer и AstraZeneca подтвержден коронавирус, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния на брифинге в пятницу.

Пандемия коронавируса - вакцина Pfizer
© AFP / TIZIANA FABI
"Когда можно пить?" - самый "актуальный" вопрос в Грузии после вакцинации

Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac.

"Мы знали, что это возможно. Это произошло после введения первой дозы как препарата Pfizer, так и AstraZeneca. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. Пациенты сами отмечают и связывают легкое течение коронавируса с вакциной. Сейчас мы планируем для них режим введения второй дозы… В ближайшие дни совет по иммунизации обсудит, как привить эти 300 человек", – сообщила Габуния.

По ее словам, уже ведутся консультации с американским Центром заболеваний, а также со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы уточнить, насколько быстро в такой ситуации возможно предложить жителям Грузии вторую дозу.

По последним данным, прививку сделали 54 687 человек, из них 8,7 тысячи граждан получили полную, вторую дозу вакцины.

На специальном портале предварительной вакцинации Минздрава зарегистрировались 78,2 тысячи человек. Из всех перечисленных вариантов большинство граждан страны выбрали препарат Pfizer.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (106)
Теги:
Вакцинация, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Брусчатые мостовые Тбилиси - люди идут по крутому подъему в Абанотубани
Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото
А тут тишина…: Вторая мировая война глазами ветерана из Грузии - видео
"А тут тишина…": Вторая мировая война глазами ветерана из Грузии - видео
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться