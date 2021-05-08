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Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 564

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 693 пациентов

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 564. Скончались 18 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 320 830 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 693 человек, с начала пандемии вылечились 299 500 пациентов. Скончались 4 263.

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© photo: Sputnik / Kirill Braga
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За сутки сделано 27 384 теста, из которых 15 341 на антиген и 12 043 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 58 533 человек, в том числе за последние сутки - 3 846.

Показатель инфицирования: за сутки - 5,71%, за последние 14 дней - 5,84%, за последние семь дней - 6,71%.

В карантине в настоящее время находятся 69 человек, в стационарах - 4 284, в ковид-гостиницах - 788.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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