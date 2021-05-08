Ветераны ВОВ и семьи погибших солдат получат одноразовую социальную помощь в Грузии

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли воевать около 700 тысяч грузин, половина из них не вернулись

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Участники Великой Отечественной войны и члены семей ее жертв получат одноразовую социальную помощь в Грузии.

Согласно постановлению правительства Грузии, по случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом участники Второй мировой войны получат 1 000 лари (290 долларов), а члены семей жертв Второй мировой войны – одноразовую социальную помощь в размере 500 лари (145 долларов).

Указ уже подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

В Грузии 9 мая отмечается День Победы над фашизмом. После капитуляции Вермахта 8 мая 1945 года в Европе закончилась Вторая мировая война. В Советском Союзе 9 мая было объявлено Днем ​​Победы над фашизмом.

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли воевать около 700 тысяч грузин, половина из них не вернулись.

Именно грузин Мелитон Кантария был одним из тех, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом. Спустя десятилетия в память о Кантария 10 мая 2016 года в Тбилиси установили монумент.

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