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Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках

Главное о COVID на 8 мая: Тбилиси вновь лидирует по выявленным случаям

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (218)
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Sputnik Грузия
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На сегодняшний день состояние 912 пациентов тяжелое, 186 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Из 1 564 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 900, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

  • Аджария – 105
  • Имерети – 162
  • Квемо Картли – 72
  • Шида Картли – 52
  • Гурии – 36
  • Самегрело - Земо Сванети – 115
  • Кахети – 64
  • Мцхета-Мтианети – 31
  • Самцхе-Джавахети – 18
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.

На данный момент в Грузии 17 041 активный случай коронавируса, из них 4 284 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 912 пациентов тяжелое, 186 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В ковид-гостиницах находятся 788 человек, 11 969 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 69 человек, в самоизоляции – 35 534.

Показатель положительности по данным на 7 мая составляет 5,71%, за две недели – 5,84%, за семь дней – 6,71%. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (218)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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