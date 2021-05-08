Главное о COVID на 8 мая: Тбилиси вновь лидирует по выявленным случаям

На сегодняшний день состояние 912 пациентов тяжелое, 186 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Из 1 564 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 900, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Аджария – 105

Имерети – 162

Квемо Картли – 72

Шида Картли – 52

Гурии – 36

Самегрело - Земо Сванети – 115

Кахети – 64

Мцхета-Мтианети – 31

Самцхе-Джавахети – 18

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.

На данный момент в Грузии 17 041 активный случай коронавируса, из них 4 284 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 912 пациентов тяжелое, 186 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В ковид-гостиницах находятся 788 человек, 11 969 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 69 человек, в самоизоляции – 35 534.

Показатель положительности по данным на 7 мая составляет 5,71%, за две недели – 5,84%, за семь дней – 6,71%. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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