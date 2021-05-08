Главное о COVID на 8 мая: Тбилиси вновь лидирует по выявленным случаям

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Из 1 564 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 900, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:
- Аджария – 105
- Имерети – 162
- Квемо Картли – 72
- Шида Картли – 52
- Гурии – 36
- Самегрело - Земо Сванети – 115
- Кахети – 64
- Мцхета-Мтианети – 31
- Самцхе-Джавахети – 18
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.
На данный момент в Грузии 17 041 активный случай коронавируса, из них 4 284 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 912 пациентов тяжелое, 186 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
В ковид-гостиницах находятся 788 человек, 11 969 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 69 человек, в самоизоляции – 35 534.
Показатель положительности по данным на 7 мая составляет 5,71%, за две недели – 5,84%, за семь дней – 6,71%. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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