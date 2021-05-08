На западе Грузии пятый день бастуют строители трассы Восток-Запад

Как заявляют протестующие, в условиях экономического кризиса, обесценивания лари и подорожания продуктов им не хватает зарплаты на элементарное содержание семей

ТБИЛИСИ, 8 мая - Sputnik. Строители участка Хеви-Убиса трассы Восток-Запад уже пятый день не выходят на работу, требуя повышения зарплат, сообщает Первый канал.

Забастовка около 400 рабочих проходит у села Борити Харагаульского района (регион Имерети), где расположен третий транспортный узел участка.

"У нас нет переводчика, чтобы понять, что говорит начальник и что надо выполнять. Кроме того, у нас низкие зарплаты и мы требуем их повышения", – сказал один из протестующих Бека Цикоришвили.

Строительство участка Хеви-Убиса осуществляет китайская компания Hunan Road and Bridge Construction Group.

Хеви-Убиса – сложнейший участок автомобильной дороги Рикоти-Зестафони длиной 12,2 километра. Проект подразумевает строительство дороги на четыре полосы, 37 мостов общей длиной 8,3 километра и 20 тоннелей общей длиной 9,4 километра. Строительство дороги должно завершиться в июне 2024 года.

Строительство участка Хеви-Убиса осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития.

Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дороги Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.