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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выписано более 1,7 тысячи штрафов

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (219)
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Больше всего штрафов выписано за нарушение масочного режима и игнорирование запрета на появление на улице в ночное время

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. За минувшие сутки грузинские полицейские выявили 1 736 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте МВД.

Комендантский час в столице Грузии - пустые улицы и площадь Георгия Саакадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1 455 человек. Еще 199 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около шести долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 82 таких нарушителя.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (219)
Теги:
Ограничения

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