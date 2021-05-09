Грузия и ВОВ: Топ-5 великих грузинок на войне

Великая Отечественная война – одно из самых страшных и кровопролитных событий в мире. В ряды Красной Армии было призвано более 700 тысяч грузин. Против фашизма на фронте отчаянно воевали и женщины Грузии

Sputnik Грузия поздравляет всех с великим Днем Победы над фашизмом и вспоминает истории пяти самых смелых грузинок на войне.

"Кавказская дикарка"

Гоголу Каранадзе из Батуми война настигла, когда та училась в 10 классе. О начале военных действий ученикам рассказал директор школы, тогда юная Гогола и решила – непременно пойдет на войну.

"Ты чего? Какая тебе война?" – говорили ей люди, соседи, родители. Но девушка упрямилась: "Я там хотя бы воды воинам подам", – отвечала Каранадзе и осуществила задуманное. Грузинка прошла трехмесячный курс радиотелеграфиста в Харькове, после чего отправилась на фронт, где служила разведчицей. На войне ее называли "кавказской дикаркой". На фронт Гогола Каранадзе пошла с длинными черными волосами и вернулась с войны так, что даже не остригла кос.

ვეტერანი ქალი ბათუმიდან, რომელმაც სამი ბატალიონი გადაარჩინა 🎖️ საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის 372 ვეტერანი ცხოვრობს, მათგან 20 აჭარაში. 99 წლის გოგოლა კარანაძე ერთ-ერთი მათგანია. ის მე-10 კლასში იყო როცა ომში რადიო-ტელეგრაფისტად წავიდა. იბრძოდა კავკასიასა და უკრაინის მესამე ფრონტზე. 1945 წელს დრეზდენის ახალგახსნილ მეორე ფრონტს შეუერთდა. 🎖️ „მივდიოდით, მივდიოდით, კაცმა არ იცის სად. ღამე იყო, ტყეში შევედით, ყინავდა, ფეხი გვისრიალებდა. ცოტა რომ გათენდა დავინახეთ თურმე გაყინული მიცვალებულები... სულ ახალგაზრდა ბიჭები. ატირდა გული..." Опубликовано Netgazeti Суббота, 9 мая 2020 г.

"Мы шли, шли, была ночь, – вспоминает Гогола. – Вошли в лес, был мороз, ноги скользили. Когда немного рассвело, увидели замерзшие трупы совсем молодых парней. Мое сердце рыдало. Тогда я сказала, что пожертвую каждой каплей своей жизни ради Родины".

Гогола воевала на Кавказском фронте, на Украине, а 1945 году присоединилась и ко второму фронту в Дрездене. Смелость и самоотверженность грузинки спасли три батальона. Не обошлось и без потерь – Гогола получила сильное ранение в глаз, месяц пролежала в госпитале в Дрездене.

Когда в августе 1945 года она вернулась домой, отец, увидев ее, закричал: "Мальчики, смотрите, моя дочь вернулась с войны!"

Добрый доктор

"Я была студенткой 3-го курса лечебного факультета Тбилисского мединститута. Помню, сидела у подруги Марики Сванадзе дома, и вдруг кто-то стал звать ее отца во весь голос на русском: "Амбросий Павлович, Амбросий Павлович, война началась!" Включили радио, диктор Левитан сообщал, что в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза... Это было ужасно. Я тут же побежала домой. Улицы города уже опустели, только молодые люди со свертком под мышкой спешили в сторону военкомата. Это был первый день войны", – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Чести Екатерина Амирбегова, которая попала на войну 20-летней девушкой.

photo: courtesy of Ekaterina Amirbegova В госпитале: врачи Софья Буачидзе, Екатерина Амирбегова, Нелли Дадиани, 1943 год - из архива Екатерины Амирбеговой

В разгар ВОВ выпускница Тбилисского мединститута, который направил на фронт более трех тысяч медработников, решила устроиться в эвакогоспиталь, где находились самые тяжелораненые. Амирбегова спасла множество жизней, днем и ночью ни на шаг не отходила от больных.

9 мая 1945 года Екатерина Амирбегова дежурила в госпитале, когда начальство сообщило, что наступила долгожданная Победа. Весь коллектив вмиг оказался на улице, по дороге к медикам присоединились артисты театра имени Марджанишвили, коллеги из Михайловской больницы. Все поднялись по улице Элбакидзе на проспект Руставели. На площади Ленина, ныне – Свободы, уже выступали грузинские музыканты.

photo: courtesy of Ekaterina Amirbegova Письмо от спасенного солдата

Екатерина Амирбегова проработала врачом целых 70 лет, и в 2012 году вышла на заслуженный отдых. Награждена многочисленными орденами, но самая ценная награда, конечно, это спасенные ею жизни.

Когда вся жизнь война

Евдокия Климова – самый старший ветеран ВОВ, из ныне живущих в Грузии. Женщине 103 года и она живет в Тбилиси. Детство Климовой было счастливым, у нее была большая семья – братья, сестры, родители. Когда юной девушке исполнилось 17, она получила специальность по производству текстиля. А вскоре вышла замуж и в 1940 году родила сына Володю. "А потом?.. А потом война", – вспоминает Евдокия.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Евдокия Климова ветеран ВОВ

Евдокии пришлось забыть об образовании и семейном счастье. Оставалось одно – жертвовать собой и идти на войну, как это делали многие. Климова пошла на фронт санитаром.

"Мы все пошли добровольно, такая раньше молодежь была, – говорит Климова. – Когда немец шел, мы попали в оккупацию, потом пошли в партизаны. Когда в 1943 году наши отбили Москву, немцы уже бежали. В кальсонах бежали! Так наши гнали их". А как попала на 1-й Белорусский фронт, Евдокия уже не помнит. Первый Белорусский фронт был объединением Рабоче-крестьянской Красной армии. Фронт был сформирован 24 февраля 1944, освобождал Белоруссию, Польшу и принимал решающее участие в Битве за Берлин.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Евдокия Климова ветеран ВОВ

Каждый день Климова спасала раненых и каждую ночь, как счастья, ждала нового рассвета. Климовой удалось дойти до Венгрии, но там она получило серьезное ранение. Война закончилась, когда Евдокия была уже в госпитале.

Муж Евдокии, который также был на фронте, погиб в 1943 году под Смоленском. Но судьба, вместе с Великой Победой над фашизмом, подарила женщине еще одну любовь – на фронте Евдокия познакомилась с капитаном-грузином. Звали его Георгий Лорткипанидзе. Молодые горячо полюбили друг друга и вскоре поженились. Так Климова оказалась в Грузии.

Дитя концлагеря

Зоя Райсян – дочь русской женщины Лидии Макаровой и грузинского армянина Гургена Райсяна. Родилась она в разгар войны, в далеком 1942 году в городе Орел, где перед войной поселились ее родители.

© Sputnik / Denis Aslanov Зоя Райсян на фоне родительских портретов

"В 1943 году Орел был оккупирован. Мы сначала немного жили в оккупации, а потом немцы начали принудительно забирать молодежь на работы в Германию. Так мы с мамой попали в Штутгарт", – рассказывает Зоя Гургеновна. Зое тогда был всего год. Немцы разрешили матерям взять детей с собой. В Штутгарте были детские бараки, в которых оставляли малышей. Мама Зои разгружала грузовые вагоны из России со старым металлоломом, а после спешила к дочери.

Отец попал в австрийский концлагерь Маутхаузен. В концлагерь через некоторое время попали и Зоя с мамой, но в чешский Терезин. Здесь для детей был открыт отдельный концентрационный блок – родителям посещения были запрещены, и мамы, с риском для жизни, тайком пробирались к решетке, чтобы увидеть своих детей.

© Sputnik / Denis Aslanov Зоя Райсян в детстве

Маленькой Зое повезло – тогда на нее обратила внимание жена начальника местного гестапо. Это была молодая и бездетная немка, которая очень хотела удочерить девочку, но ей не разрешили взять русского ребенка. "Тогда она нашла в Праге русскую женщину Анастасию Широка. У нее был муж – чех Андрей Ганке. Жена начальника гестапо попросила их удочерить меня, чтобы я не погибла в концлагере. Так я попала в приемную семью и спаслась", – рассказывает женщина.

Новые родители души не чаяли в девочке. Тем временем война подошла к концу, советские войска освободили концлагеря, и вышедшая на свободу мама Зои начала поиски дочери и мужа. Жена гестаповца успела сказать Лидии, что ее дочь в Праге, но точного адреса не знала.

© Sputnik / Denis Aslanov Зоя Райсян с приемной матерью

Лидия потом рассказывала, что купила карту Праги, расчертила ее на квадраты и дала себе слово, что будет осматривать каждый уголок города, пока не найдет дочь. Спустя несколько месяцев она попала на улицу Земидельская, дом 4 – там жила маленькая Зоя со своими приемными родителями, уже не помнившая родную мать. Через какое-то время ей удалось вернуть дочь.

Отец девочки вернулся в Ахалкалаки, но после концлагеря был невыездным, поэтому на поиски дочери и жены отправились дядя и его брат. После этого, семья жила в большом уютном доме в Ахалкалаки.

© Sputnik / Denis Aslanov Кусочек концлагерной робы

Мама Зои Гургеновны всю жизнь хранила кусочек своей лагерной робы. Теперь ее бережно хранит Зоя Гургеновна и ее четыре дочки.

"Мама говорила, что никогда нельзя терять бодрость духа. Можно потерять даже надежду, но только не бодрость духа, иначе погибнешь. Несмотря на то, что я могла сделать замечательную карьеру в другой стране, я отказывалась. Я всегда помнила, с каким трудом родители вернули меня, воспитывали. Я поклялась, что всегда буду рядом с ними", – говорит Зоя Гургеновна.

История победы и любви

Валентине Бобкиной было почти 16 лет, когда немцы вошли в Ростов. По возрасту ее определили в трудовой лагерь и отправили в Германию.

"Мы делали на механическом заводе какие-то запчасти, – рассказывает женщина. – Мне давали какие-то трубы, мастер показывал как делать, и я резала болванки. На заводе работали и женщины, и мужчины. Вставали в 7 часов утра, расходились по цехам и начинали свою работу. Работали по 12 часов... Все время были голодными".

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Валентина Антоновна Бобкина

Валентина Антоновна пробыла в трудовом лагере до прибытия туда союзных американских войск. Тогда они и смогли наконец-то свободно вздохнуть. Настал момент, когда поезда, заполненные людьми, двинулись домой на родину. До Ростова было пока еще далеко. Остановились в небольшом городе. Расквартирование населения на ночлег в бывшей немецкой тюрьме было поручено политруку Шалико. А Валя была девушкой статной, красивой. И завязался роман. Шалико опекал, заботился. Он был старше Вали на 15 лет. Через некоторое время он приехал к возлюбленной, и они вернулись в Грузию уже вместе.

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