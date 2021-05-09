Число выявленных за сутки в Грузии случаев коронавируса превысило одну тысячу

За последние 24 часа от коронавируса скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 489 пациентов

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 089. Скончались 18 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 321 919 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 489 человек, с начала пандемии вылечились 300 989 пациентов. Скончались 4 281.

За сутки сделано 18 622 теста, из которых 8 710 на антиген и 9 952 ПЦР-теста.

Прививки сделали 61 319 человек, в том числе за последние сутки – 2 765.

Показатель инфицирования: за сутки – 5,84%, за последние 14 дней – 5,98%, за последние семь дней – 6,55%.

В карантине в настоящее время находятся 72 человека, в стационарах – 4 386, в ковид-гостиницах – 812.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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