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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улице

Ковид-география Грузии: где выявлено больше инфицированных

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (221)
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Sputnik Грузия
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На сегодняшний день насчитывается 16 623 активных случая заражения, из них 4 386 человек лечатся в клиниках

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Из 1 089 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 607 зарегистрировано в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Имерети 108
Аджария 102
Самегрело - Земо Сванети 83
Квемо Картли 82
Мцхета-Мтианети 25
Шида Картли 24
Кахети 23
Гурия 22
Самцхе-Джавахети 7
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 6

На сегодняшний день насчитывается 16 623 активных случая заражения, из них 4 386 человек лечатся в клиниках, 812 размещены в ковид-гостиницах, 11 425 проходят лечение на дому. В самоизоляции находятся 32 261 человек.

Состояние 909 пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 189 человек.

С начала пандемии в стране выявлено 321 919 случаев заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (221)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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