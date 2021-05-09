Ковид-география Грузии: где выявлено больше инфицированных

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Из 1 089 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 607 зарегистрировано в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 108 Аджария 102 Самегрело - Земо Сванети 83 Квемо Картли 82 Мцхета-Мтианети 25 Шида Картли 24 Кахети 23 Гурия 22 Самцхе-Джавахети 7 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 6

На сегодняшний день насчитывается 16 623 активных случая заражения, из них 4 386 человек лечатся в клиниках, 812 размещены в ковид-гостиницах, 11 425 проходят лечение на дому. В самоизоляции находятся 32 261 человек.

Состояние 909 пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 189 человек.

С начала пандемии в стране выявлено 321 919 случаев заражения.

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