23:19 09 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1450
  • 100 RUB4.6319
  • USD3.4324
Поиск
Комендантский час в столице Грузии - пустые улицы

"Комендантскому часу" в Грузии исполнилось полгода

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (222)
109716
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/08/251670773.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210509/251686410/Komendantskomu-chasu-v-Gruzii-ispolnilos-polgoda.html

Временно отменяли "комендантский час" трижды - во время второго тура парламентских выборов 21 ноября 2020 года, в Новогоднюю и Рождественскую ночь

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Ограничение на передвижение в ночное время, так называемый "комендантский час" действует в Грузии уже шесть месяцев.

Межведомственный координационный совет 9 ноября 2020 года принял решение ввести "комендантский час" в семи крупных городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. Изначально ограничение на передвижение действовало с 22:00 до 05:00. Однако с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом числа инфицированных COVID-19 с 28 ноября было решено продлить его еще на час – с 21:00 и сделать обязательным для жителей всей Грузии.

Нервы на пределе. Жители Грузии устали от комендантского часа
video: Vladimir Umikashvili / Anna Anastasiadi
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от "комендантского часа"

Нарушителям "комендантского часа" грозит штраф 2 тысячи лари (около 580 долларов). Несмотря на столь крупную для Грузии сумму, ежедневно полиция штрафует несколько десятков, а иногда и сотен человек.

Временно отменяли "комендантский час" трижды – во время второго тура парламентских выборов 21 ноября 2020 года, в Новогоднюю и Рождественскую ночь. На Пасху ограничения не упразднили, однако сократили время действия с 23:00 до 04:00.

Комендантский час в Грузии действовал также с 21 марта по 23 мая 2020 года, но тогда правительство решило его не продлевать и ограничиться двумя месяцами.

Перманентно в Тбилиси и других городах страны проходят акции протеста с требованием отмены ограничения.

При этом в правительстве не раз отмечали, что пока не планируют отмену "комендантского часа". Эпидемиологи говорят, что рекомендация о снятии ограничения будет выдана после стабилизации эпидситуации в стране.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (222)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата, люди возлагают цветы
День Победы в Грузии: как праздник 9 Мая отметили в Тбилиси – фото
Прямая трансляция - праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы
Прямая трансляция - праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться