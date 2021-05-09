Когда улучшится эпидемиологическая ситуация в Грузии

Процесс вакцинации против коронавируса в стране идет хорошими темпами, но к нему необходимо привлечь больше граждан, считает врач

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Грузии довольно тяжелая, но к лету ситуация улучшится, заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

"У нас достаточно сложная эпидемическая ситуация. Если мы пройдем первую половину мая таким образом, чтобы не было катастрофического увеличения числа заболевших, я очень надеюсь, что мы встретим лето более нормально", – сказал эпидемиолог журналистам.

По словам Имнадзе, процесс вакцинации против коронавируса в стране идет хорошими темпами, и он надеется, что к вакцинации будет привлечено больше граждан.

"Мы очень надеемся, что прививки, которые неплохо проводятся в стране, будут еще больше расширены, еще больше наших сограждан будут вакцинированы, и у нас больше не будет таких печальных дней", – сказал Имнадзе.

По данным на 9 мая, прививки сделали 61 319 человек, в том числе 2 765 за последние сутки. Показатель инфицирования за последние 14 дней составил 5,98%, за последние семь дней – 6,55%.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 321 919 случаев заражения.

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