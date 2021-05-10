Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 549

За последние 24 часа от коронавируса скончались 24 человека, из ковид-клиник страны выписаны 1439 пациентов, а с начала пандемии вылечились 302 428

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 549. Скончались 24 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 322 468 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1439 человек, с начала пандемии вылечились 302 428 пациентов. Скончались 4305.

За сутки сделано 9 535 тестов, в том числе 5 665 на антиген и 3870 ПЦР-тестов.

Прививки сделали человек 62 447, в том числе за последние сутки - 1089.

Показатель инфицирования: за сутки - 5,76%, за последние 14 дней - 6,03%, за последние семь дней - 6,48%.

В карантине в настоящее время находятся 69 человек, в стационарах - 4481, в ковид-гостиницах - 784.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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