Ковид-статистика в Грузии: выздоровевших больше инфицированных

На данный момент в стране 15 709 активных случаев, состояние 924 пациентов считается тяжелым, 197 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 9 535 тестов на коронавирус - 5 665 – на антиген, 3 870 – ПЦР-тестов, и выявлено 549 новых случаев инфицирования, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 322 468 случаев инфицирования.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 1 439 человек, а с начала пандемии – 302 428.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 24 пациента, с начала пандемии – 4 305.

Из 549 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 300, Аджарии – 77, Имерети – 43, Квемо Картли – 22, в Шида Картли и Гурии – по десять, Самегрело - Земо Сванети – 45, Кахети – 16, Мцхета-Мтианети – 11, Самцхе-Джавахети – семь, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – десять.

На данный момент в Грузии 15 709 активных случаев, из них 4 481 нуждается в стационарном лечении. Состояние 924 пациентов тяжелое, 197 подключены к аппарату искусственного дыхания. 784 человека находятся в ковид-гостиницах. 10 444 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 69 человек, в самоизоляции – 30 655.

Показатель положительности, по данным на 9 мая, составляет 5,76%, за две недели – 6,03%, за семь дней – 6,48%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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