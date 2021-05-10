Племянник Патриарха Грузии, митрополит Батумский привился от коронавируса

Владыка Димитри, который не раз призывал своих прихожан вакцинироваться и так противостоять пандемии, стал первым священнослужителем такого высокого ранга, который показал пример и сам сделал прививку

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Митрополит Батумский и Лазский Димитри Шиолашвили сделал прививку от коронавируса китайской вакциной Sinopharm.

Грузинские врачи обратились к Церкви с просьбой уговорить прихожан на вакцинацию>>

В своих интервью и проповедях племянник Патриарха Грузии Илии Второго неоднократно призывал верующих помнить о важности вакцинации в борьбе с пандемиями.

Прививку первому из священнослужителей такого высокого сана в Грузии сделали медицинском центре Хелвачаури (Аджария).

По словам владыки, он чувствует себя хорошо.

"По решению Синода, вакцинация является добровольной, так же как в других странах. Ежедневно, когда вы переживаете смерть стольких людей - друзей, близких, знайте, что исторически это единственный способ победить пандемию. Каждый день мы молимся Господу, чтобы он спас нас от смерти. Нет времени на долгие раздумья. Еще раз, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить врачей", - сказал митрополит.

Вакцинация против коронавируса началась в стране 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac. Из всех перечисленных вариантов большинство граждан страны выбирают препарат Pfizer.

По данным Минздрава Грузии, к 10 мая вакцинацию прошли 62 447 граждан. Среди них есть уже и несколько священнослужителей.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.