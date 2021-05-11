"Постковид" – с какими осложнениями чаще всего сталкиваются пациенты в Грузии?

Почему, переболев COVID-19, мы не чувствуем себя лучше и как действовать, если симптомы коронавируса не проходят и после заболевания, - Sputnik Грузия разобрался в теме постковидного синдрома

Еще год назад, когда пандемия коронавируса только набирала обороты, все интересовались симптомами инфекции, сегодня же, когда многие уже столкнулись с этим заболеванием лицом к лицу, а некоторые даже не раз, люди вынуждены справляться с таким неприятным процессом, как постковид.

Коронавирусные проблемы, к сожалению, не всегда заканчиваются, как только ПЦР-тест показал отрицательный результат. Статистика показала, что многие пациенты не могут избавиться от симптомов COVID-19 в течение нескольких месяцев. Ученые уже выделяют отдельный "постковидный синдром", или "длительный ковид".

"Длительный ковид" развивается во время или после коронавируса и продолжается больше 12 недель.

Есть предположение, что больший риск получить длительный ковид имеют те, у кого в течение первой недели было зафиксировано более пяти симптомов болезни, а также женщины и пожилые люди.

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"Постковидным синдромом" может страдать кто угодно, даже те, у кого болезнь протекала легко. И симптомы могут быть самыми разными. Перечислить все невозможно, но есть самые распространенные признаки, которые мучают пациентов даже после того, как инфекции в организме уже нет.

Профессор, врач-терапевт Мака Булеишвили рассказала корр. Sputnik Грузия о тех симптомах, с которыми чаще всего сталкиваются ее пациенты.

По словам медика, это сильная общая слабость, одышка, нехватка воздуха, кашель, потеря обоняния и вкуса, температура, боль в мышцах и суставах, головокружение, потеря равновесия, также бессонница, нервное возбуждение, помутнение сознания.

"У некоторых инфекция протекает асимптомно, но через 1,5-2 месяца, возможно, что-то проявится, - отмечает Булеишвили. - У некоторых в течение долгого времени продолжаются те жалобы, которые были во время коронавируса. Например, если человек потерял обоняние и вкус, то это может продлиться 2-3 месяца. Часто встречается учащенное сердцебиение, особенно среди тех, кто перенес пневмонию. И если параллельно была и бактериальная пневмония, остается низкая сатурация".

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Выпадение волос, шум в ушах, проблемы с ЖКТ - это тоже проблемы, с которыми некоторые пациенты сталкиваются после коронавируса. Однако самыми распространенными постковидными симптомами все же остаются - снижение обоняния и вкуса, а также боль мышц и костей.

Среди пожилых довольно часто встречается низкая сатурация (показатель насыщения крови кислородом – ред.), которая довольно долго не приходит в норму. Также среди постковидных осложнений нередко встречается активизация аутоиммунных процессов в организме, например обострение аутоиммунного тиреодита.

"Встречается и потливость. Это очень важный симптом, - говорит врач. - Даже после элементарного, простого движения люди говорят, что полностью намокли. Симптомов много, но это очень индивидуально. Есть люди, которые так перенесли коронавирус, что ничего не поняли и дальше у них тоже ничего не проявляется. Есть такие, у которых были симптомы, но побочные эффекты не остались. А есть случаи, когда спустя 1,5 – 2 месяца после выздоровления у пациентов либо обостряется заболевание, которое у них было до инфицирования, либо появляется какое-то другое".

Профессор Булеишвили имеет большой опыт работы с инфицированными пациентами, она их наблюдает и после выздоровления. Так что врач советует всем в случае продолжения каких-нибудь симптомов обязательно обращаться к специалисту.

"У меня были и такие пациенты, у которых симптомы длились в течение шести месяцев", - подчеркнула Булеишвили.

Наконец, медик предупреждает, что тот или иной симптом может быть предшественником какого-то нового заболевания. К примеру, если остались фрагменты потери памяти, затуманенного разума, в том числе и в молодом возрасте, срочно нужна терапевтическая оценка, нужно, чтобы пациент вовремя обратился к конкретному специалисту и предотвратил возникновение нового заболевания или обострение уже существующего.

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