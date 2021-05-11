Число выявленных COVID-инфицированных в Грузии увеличилось за сутки на 1 788

За последние 24 часа от коронавируса скончался 31 человек, из ковид-клиник страны выписан 1 251 пациент, а с начала пандемии вылечились 303 679

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 788. Скончался 31 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 324 256 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 1 251 человек, с начала пандемии вылечились 303 679 пациентов. Скончались 4 336.

За сутки сделано 28 532 теста, в том числе 20 349 на антиген и 8 183 ПЦР-теста.

Прививки сделали 67 136 человек, в том числе за последние сутки - 4 689.

Показатель инфицирования: за сутки - 5,76%, за последние 14 дней - 6,07%, за последние семь дней - 6,35%.

В карантине в настоящее время находятся 65 человек, в стационарах - 4 296, в ковид-гостиницах - 775. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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