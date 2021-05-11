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Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках

Ковид-ограничения "майских каникул" в Грузии снимут в четверг

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (229)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210511/251697775/Ogranicheniya-mayskikh-kanikul-v-Gruzii-snimut-v-chetverg.html

Власти в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране приняли решение оставить основные ковид-ограничения - ношение масок и запрет на предвижение ночью

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Движение общественного транспорта в Грузии будет возобновлено 13 мая, об этом заявил руководитель оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

Остальные ограничения, введенные в период нерабочих дней с 4 по 11 мая, также будут сняты с 13 мая.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, первая половина мая, а именно - с 4 по 11 мая, была объявлена в стране нерабочей. 

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число выявленных COVID-инфицированных в Грузии увеличилось за сутки на 1 788

Чтобы избежать распространения коронавируса в пасхальные дни, когда принято посещать могилы близких, власти ограничили доступ на кладбища со 2 по 4 мая включительно. За нарушение этого ограничения был установлен штраф в две тысячи лари (более 600 долларов). Кроме того, с 3 по 12 мая останавлена работа городского транспорта.

При этом в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии по-прежнему действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (229)

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