Ковид-ограничения "майских каникул" в Грузии снимут в четверг

Власти в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране приняли решение оставить основные ковид-ограничения - ношение масок и запрет на предвижение ночью

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Движение общественного транспорта в Грузии будет возобновлено 13 мая, об этом заявил руководитель оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

Остальные ограничения, введенные в период нерабочих дней с 4 по 11 мая, также будут сняты с 13 мая.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, первая половина мая, а именно - с 4 по 11 мая, была объявлена в стране нерабочей.

Чтобы избежать распространения коронавируса в пасхальные дни, когда принято посещать могилы близких, власти ограничили доступ на кладбища со 2 по 4 мая включительно. За нарушение этого ограничения был установлен штраф в две тысячи лари (более 600 долларов). Кроме того, с 3 по 12 мая останавлена работа городского транспорта.

При этом в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии по-прежнему действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

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