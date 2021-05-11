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Термоскрининг и ПЦР тестирование жителей села Орсантиа Зугдидского муниципалитета в связи с эпидемией коронавируса

Главное о COVID на 11 мая: Грузия назвала самые опасные регионы

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (229)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210511/251698157/Glavnoe-o-COVID-na-11-maya-Gruziya-nazvala-samye-opasnye-regiony.html

Грузинская столица по-прежнему остается самой опасной точкой ковид-заражения в стране, за ней следуют регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Из 1 788 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 963 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

География остальных ковид-случаев выглядит так: в Аджарии – 127, Имерети – 178, Квемо Картли – 78, Шида Картли – 72, Гурии – 58, Самегрело - Земо Сванети – 131, Кахети – 79, Мцхета-Мтианети – 73, Самцхе-Джавахети – 16, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 13.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число выявленных COVID-инфицированных в Грузии увеличилось за сутки на 1 788

На данный момент в Грузии 16 215 активных случаев, из них 4 296 нуждаются в стационарном лечении.

Состояние 890 пациентов тяжелое, 201 подключен к аппарату искусственного дыхания, 775 человек находятся в ковид-гостиницах, 11 144 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 65 человек, а в самоизоляции – 30 153.

Показатель положительности, по данным на 11 мая, составляет 5.76, за две недели – 6.07%, за семь дней – 6.35%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (229)

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