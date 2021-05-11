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Патрульная полиция

Запрет на передвижение ночью может быть снят в Грузии в конце мая

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Ограничение на передвижение в ночное время, так называемый "комендантский час", действует в Грузии уже шесть месяцев

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Ограничение на передвижение ночью может быть снято в Грузии в конце мая, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

"Как только эпидемиологическая ситуация позволит нам это сделать, я думаю, ближе к концу мая. Когда ожидается, что пик, который у нас сейчас, снизится. Я надеюсь, что этот момент наступит и мы пересмотрим это решение", - сказала Габуния.

Ограничение на передвижение в ночное время, так называемый "комендантский час", действует в Грузии уже шесть месяцев.

Межведомственный координационный совет 9 ноября 2020 года принял решение ввести "комендантский час" в семи крупных городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. Изначально ограничение на передвижение действовало с 22:00 до 05:00. Однако с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом числа инфицированных COVID-19 с 28 ноября было решено продлить его еще на час – с 21:00 и сделать обязательным для жителей всей Грузии.

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Нарушителям "комендантского часа" грозит штраф 2 тысячи лари (около 580 долларов). Несмотря на столь крупную для Грузии сумму, ежедневно полиция штрафует несколько десятков, а иногда и сотен человек.

Временно отменяли "комендантский час" трижды – во время второго тура парламентских выборов 21 ноября 2020 года, в Новогоднюю и Рождественскую ночь. На Пасху ограничения не упразднили, однако сократили время действия с 23:00 до 04:00.

Комендантский час в Грузии действовал также с 21 марта по 23 мая 2020 года, но тогда правительство решило его не продлевать и ограничиться двумя месяцами.

Перманентно в Тбилиси и других городах страны проходят акции протеста с требованием отмены ограничения.

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