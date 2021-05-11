Зарегистрироваться на прививку от COVID в Грузии теперь можно и по телефону

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Регистрация на прививку от COVID-19 в Грузии отныне возможна и по телефону, заявил на брифинге глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

С целью регистрации граждан на вакцинацию от коронавируса с помощью телефона в стране заработала горячая линия – 15 22.

По словам Гибрадзе, Межведомственный координационный совет рассмотрел пути максимального упрощения процесса иммунизации. Между тем, в стране будет увеличено количество кабинетов для прививок и бригад.

"Мы хотим напомнить людям, у которых нет возможности в электронном формате зарегистрироваться на вакцинацию, что действует горячая линия – 15 22, которая дает желающим возможность зарегистрироваться на прививку от коронавируса с помощью телефона. На данную горячую линию граждан переадресуют также Центр управления общественной безопасности – 112, и единая правительственная горячая линия – 144", - сказал Гибрадзе.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, затем лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе, или пациенты с пересаженными органами. Недавно программа вакцинации расширилась и в нее включили и всех лиц старше 18 лет.

Вакцинация ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac. Из всех перечисленных вариантов большинство граждан страны выбирают препарат Pfizer.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 67 136 человек.

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