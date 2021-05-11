Смертность от COVID в Грузии впервые превысила рекорд после декабря

Грузия на данный момент находится на пике третьей волны коронавируса. В Минздраве считают, что пиковый период продлится в течение двух недель

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Смертность в Грузии увеличилась и достигла показателей, которых в стране не было с декабря 2020 года, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

За последние сутки в Грузии зафиксирован 31 случай смерти из-за коронавируса. "Как было отмечено раньше, увеличение случаев смертности следует за ростом эпидемии с двухнедельным опозданием", - отметила Габуния.

По словам замминистра, на данный момент Грузия находится на пике третьей волны коронавируса. Предположительно, пиковый период продлится в течение двух недель.

На сегодня в стране мобилизовано шесть тысяч коек для ковид-пациентов, из них 2 823 в Тбилиси. По последним данным, в клиниках остаются 4 296 инфицированных пациентов, в отделениях интенсивной терапии – 890 и в реанимации – 201.

Габуния также сообщила, что показатель госпитализации инфицированных пациентов значительно вырос по сравнению с предыдущим пиковым периодом распространения коронавируса, который был зафиксирован в ноябре-декабре.

"Сегодня показатель госпитализации практически вдвое больше, чем в ноябре-декабре 2020 года. Тогда в плане госпитализации у нас был 25% показатель, а сейчас почти 45%", - подчеркнула Габуния.

Что же касается вопроса дефицита в Грузии препарата от коронавируса "Ремдесивир", то его запасы будут пополнены в ближайшее время, сообщила Габуния. По ее словам, в Грузии был сделан запас данного препарата на 660 пациентов, но на сегодня дозы практически израсходованы и Минздрав работает над закупкой новой партии.

До этого Грузия купила этот препарат из Индии, однако из-за нынешнего эпидположения получить "Ремдесивир" из этой страны не удастся. На данный момент Грузия работает для решения этого вопроса с Египтом.

Поощрение вакцинированных

По поводу вопроса поощрения вакцинированных граждан, по словам Габуния, до конца мая будет разработан конкретный пакет, в каком случае и каким образом власти будут поощрять вакцинированных людей.

"Мы приближаемся к 70 тысячам по количеству вакцинированных. Хорошо, что количество проведенных прививок приблизилось к пяти тысячам в день, вчера было 4,7 тысячи. Наша цель – 6 тысяч в течение последующих десяти дней", - отметила Габуния.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, затем лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе, или пациенты с пересаженными органами. Недавно программа вакцинации расширилась и в нее включили и всех лиц старше 18 лет.

Вакцинация ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и китайским Sinopharm. Из всех перечисленных вариантов большинство граждан страны выбирают препарат Pfizer.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 67 136 человек.

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