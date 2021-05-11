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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро

Ковид-нарушения в Грузии: за сутки выписано более 1,2 тысячи штрафов

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (231)
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Наиболее "актуальные" нарушения - это неправильное ношение масок и игнорирование запрета на появление на улице в ночное время

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 1 276 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки штраф в размере 20 лари (5,8 доллара) за нарушение правил ношения масок выписали 1 029 гражданам. Еще 178 человек оштрафованы за повторное нарушение масочного режима. Им полицейские выписали штраф в удвоенном размере – 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 69 таких нарушителей. Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (231)

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