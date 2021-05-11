Протесты против Georgian Manganese на западе Грузии - трое человек зашили себе рты

Протестующие требуют у правительства подсчета ущерба частными аудиторами, в противном случае - грозят более масштабными протестами

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Трое жителей села Шукрути Чиатурского района (регион Имерети) в знак протеста против компании Georgian Manganese зашили себе рты, сообщает телеканал Rustavi 2.

По информации местных жителей, работа компании по добыче марганцевой руды нанесла огромный ущерб их домам и жить в них теперь опасно для жизни.

Протестующие заявляют, что предлагаемая компенсация мизерная и не соответствует ущербу, поэтому они требуют, чтобы урон был посчитан с помощью частного аудита.

Люди просят помощи у правительства, в противном случае планируют более масштабные протесты – к радикальным мерам обещают прибегнуть и другие жители села.

Как заявляют представители компании Georgian Manganese, жители уже получают компенсации. Однако от возмещения ущерба отказываются лишь некоторые из них. В компании подозревают, что эти жители действуют в чужих интересах.

Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На нем трудоустроены около 3,5 тысячи человек.

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