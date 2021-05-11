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Пандемия коронавируса COVID - вакцинация вакциной Astrazeneca

Возрастной барьер для AstraZeneca снижен: со скольки лет можно будет прививаться?

© AP Photo / Alvaro Barrientos
Общество
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Специалисты ранее признали возможную связь между AstraZeneca и тромбозными осложнениями, в итоге в Грузии этим препаратом стали вакцинировать только лиц старше 55 лет

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Совет иммунизации Грузии принял решение снизить возрастной барьер для вакцины от коронавируса AstraZeneca и разрешить ее для лиц с 45 лет, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Скорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Регистрация на вакцинацию препаратом AstraZeneca для лиц старше 45 лет начнется с 12 мая.

"AstraZeneca в нашей стране использовали лица старше 55 лет. На прошлой неделе Германия приняла решение снять возрастное ограничение на AstraZeneca. Другие страны пока воздерживаются, однако после оценки и анализа рисков совет поддержал решение о снижении возрастного барьера на AstraZeneca до 45 лет", - сказала Габуния после завершения заседания совета.

Ранее специалисты признали возможную связь между AstraZeneca и тромбозными осложнениями. Согласно существующим исследованиям, было выявлено 86 случаев осложнения в виде проявления тромбоэмболии на 20 миллионов привившихся. Это очень редкое осложнение, но оно все-таки есть.

Именно по этой причине в Грузии препаратом AstraZeneca стали вакцинировать только лиц старше 55 лет, хотя в начале вакцинации возрастного ограничения не было. 

Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лица старше 18 лет. По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 67 136 человек.

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