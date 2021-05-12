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Тбилисский аэропорт. Зал ожидания

За рубежом легально: Грузия упрощает процедуру эмиграции

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210512/251573308/Za-rubezhom-legalno-Gruziya-uproschaet-protseduru-emigratsii.html

Уже с лета граждане Грузии смогут получить разрешение на эмиграцию с помощью онлайн-заявки

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Граждане Грузии с 1 июня этого года смогут подавать заявку для получения разрешения на эмиграцию только в электронном виде, соответствующие поправки внесены в закон "О порядке выезда из Грузии и въезда в Грузию граждан Грузии".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
photo: Salome Zourabichvili / FB
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На сегодняшний день получить разрешение на эмиграцию можно в режиме офлайн, подав документы в соответствующие дипломатические ведомства. Уже с лета граждане Грузии смогут сделать это только онлайн.

К электронной заявке должны прилагаться следующие отсканированные документы: удостоверение личности, фотография, а также военный билет для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Корме того, на заявке должна быть электронная подпись заявителя, и специалисты должны иметь возможность связаться с ним по видеосвязи для идентификации.

В случае возникновения сомнения в связи личностью заявителя, должностное лицо имеет право отказать в приме заявления в электронной форме.

По последним официальным данным, в эмиграции находятся 105 107 граждан Грузии. Однако неофициальных эмигрантов из Грузии гораздо больше. Точное число неизвестно, так они находятся за рубежом нелегально. По данным Национальной службы статистики Грузии, ежегодно из страны эмигрирует от пяти до восьми тысяч человек.

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