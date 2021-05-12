Роды в период пандемии: какие правила действуют в роддомах Тбилиси?

Беременность – трепетное время, полное волнений и ожидания чуда. Но в наши дни будущих мам омрачила стена страха, тревог и неопределенности, связанные с пандемией коронавируса. Sputnik попытался разобраться, как женщины могут защитить в этом время себя и своего малыша

Насколько пандемия повлияла на рождаемость и напугал ли коронавирус будущих мам в столице Грузии, на эти и другие вопросы Sputnik Грузия ответил меддиректор медицинской родильной экосистемы PINEO Заза Синауридзе.

Многие будущие мамы опасаются идти на прием к врачу, принимая меры предосторожности, такие как пребывание дома и физическое дистанцирование на улице.

"Когда был всплеск, я имею ввиду ноябрь-декабрь, визиты беременных женщин резко сократились, хотя сейчас все восстановилось и опять мы имеем тот же поток, – говорит Синауридзе. – Конечно, я не могу судить о статистике всей Грузии, могу говорить только о нашем учреждении. А у нас какого-то резкого спада числа рожениц нет. У нас практически те же показатели, какие были в прошлом году".

При этом у рожениц в период пандемии появились и некоторые новые предпочтения. К примеру, некоторые стали больше выбирать отдельные палаты. По словам Синауридзе, это подтверждает, что будущие мамы осознают – режим изоляции и дистанция очень важны в борьбе с COVID-19.

В случае, когда роженицы хотят, чтобы во время родов вместе с ними присутствовал супруг или другой родственник, они должны представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов. Только в таком случае роженицу может кто-то сопровождать во время родов.

Между тем часы приема в роддоме отменены. Если раньше в определенное время дня родственники могли навестить мать и новорожденного ребенка, то в условиях пандемии эта услуга больше не действует.

"У нас по протоколу 48 часов после родов, потом мы отпускаем рожениц. Так что посещения сейчас не приветствуются. Невозможно всех контролировать и всем делать ПЦР-тест, следовательно, мы рекомендуем, чтобы даже дома в течение 40 дней семья малыша старалась бы не очень принимать гостей", – посоветовал Синауридзе.

Сами роженицы перед родами не обязаны сдавать ПЦР-тест в том случае, если у них нет никакой симптоматики. Если симптоматика есть, то роженицам прямо в роддоме сделают быстрый тест и, исходя из результата, примут дальнейшее решение.

По словам Синауридзе, в их роддоме есть специальные изолированные палаты на тот случай, если у рожениц появятся симптомы, характерные коронавирусу.

"Я могу абсолютно с чистой совестью сказать, что в течение этого пандемического года мы не на минуту не прекращали работу и работаем всем коллективом. Это говорит о том, что в любой момент, в любое время дня и ночи роженицы получают всю ту медпомощь и полный сервис, который они получали до коронавируса", – подчеркнул Синауридзе.

Что же касается пандемии и беременности, то по словам врача, его многолетний опыт показал, что свиной грипп, который широко был распространен, намного тяжелее протекал среди беременных, чем сам коронавирус. Хотя медик признался, что распространенность коронавирусной инфекции гораздо выше.

Синауридзе успокоил всех беременных и сказал, что даже в случае заражения коронавирусом им не стоит сильно переживать и не воспринимать этот факт как драматичное событие. Обязательно нужно обратиться к врачам и следовать тем правилам, которые действуют во всем мире – изоляция, соцдистанция и индивидуальные средства защиты.

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