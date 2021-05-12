Кладбище старых автомобилей в Грузии – история необычного музея в поселке Пасанаури

Пасанаури – не только родина всеми любимых хинкали, живописное слияние белой и черной Арагви и величественные горы с четырех сторон. Есть тут еще одна необычная достопримечательность, ее не найти в туристических путеводителях – это кладбище старых ретро-автомобилей

Такие кладбища – явление нередкое, они есть в разных городах России, США и Европы. Но мало кто знает, что еще один такой необычный музей под открытым небом есть в Грузии, а именно в поселке Пасанаури (регион Мцхета-Мтианети).

Съемочная площадка фильма ужасов

Кладбище расположено прямо вдоль центральной дороги, которую многие до сих пор по привычке называют Военно-Грузинской.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Кладбище старых автомобилей в Пасанаури

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Кладбище старых автомобилей в Пасанаури

Если вы будете ехать из Тбилиси в сторону горнолыжного курорта Гудаури, его легко можно будет увидеть по левую сторону невооруженным глазом.

В такой необычной коллекции не только легковые ретроавто – тут есть и крупные пикапы, маршрутки, полицейские машины старого времени и даже… танк!

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Кладбище старых автомобилей в Пасанаури

Стоит отметить, что экспонаты необычного музея не отреставрированы, а находятся в естественном, "состаренном" состоянии. С них давно слезла краска, они покрыты ржавчиной, внутри некоторых даже проросли кустарники – все это придает жутковато-мистический оттенок картине. Это место могло бы стать съемочной площадкой для какого-нибудь фильма ужасов.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Кладбище старых автомобилей в Пасанаури

Место кажется заброшенным, только вот местные говорят, что коллекция регулярно пополняется. А это значит, что хозяин у нее есть и находится в добром здравии. Так что стоит вам остановить машину у ворот "музея" и зайти на его территорию, через несколько минут там также мистически появляется его хозяин.

История "музея"

"Я переехал жить к своей старой маме, которая жила в Пасанаури, – рассказывает Джимшер Паташури, владелец коллекции. – Для того, чтобы передвигаться по этой местности, мне нужна была машина, и я решил купить ее по дешевке. Я всегда мечтал о "Виллисе" (американский армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны – ред.). Я всех спрашивал, где его можно достать. Однажды мне встретился один человек, который сказал, что у него во дворе стоит такой, только испорченный. И он может отдать мне его бесплатно".

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Джимшер Паташури

Так старенький "Виллис" первым прибыл на то место, где сейчас стоит необычная коллекция. "Когда я привез его домой и помыл, многие просили меня продать его, и тогда я загорелся идеей коллекционировать такие раритеты. Везде, где видел старые машины, покупал, причем очень дешево. Вскоре у меня было пять "Виллисов", – говорит коллекционер.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Кладбище старых автомобилей в Пасанаури

Дальше события, которые датируются второй половиной прошлого века, развивались крайне интересно – по Военно-Грузинской дороге ехал французский атташе, вспоминает Джимшер, и увидев необычную инсталляцию в одном из дворов Пасанаури, не смог проехать мимо.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Джимшер Паташури

"Я пообщался с ним через переводчика. Атташе сказал, что хочет купить все машины, каждую по 6 тысяч долларов, сказал он мне. Я очень обрадовался, сначала он выплачивал деньги постепенно, а потом заплатил все разом. На эти деньги я купил две квартиры в Тбилиси. По сей день их сдаю, а на вырученные деньги пополняю коллекцию", – говорит мужчина.

Главный экспонат

Самый старые экспонаты коллекции – "Опель" 1938 года выпуска и "БМВ" этого же года, которые уже считаются антиквариатом.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Кладбище старых автомобилей в Пасанаури

Следующим по старшинству идет ЗИМ 1954 года выпуска, который, по словам владельца коллекции, достался ему бесплатно, а сейчас его стоимость достигает 80 тысяч долларов.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Кладбище старых автомобилей в Пасанаури

Остальные экспонаты, как утверждает Джимшер, стоят, по меньшей мере, 5 тысяч долларов каждый. В коллекции даже есть старый Buick той самой модели, на которой ездил 35-й президент США Джон Кеннеди.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Кладбище старых автомобилей в Пасанаури

Среди коллекции нельзя не заметить самый необычный экземпляр – это танк! Гусеничный вездеход попал в коллекцию случайно. Его Джимшеру тоже подарили, только вот на транспортировку такого нелегкого экспоната пришлось хорошо потратиться.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Кладбище старых автомобилей в Пасанаури

Непризнанный автомобильный музей или кладбище старых машин – это место можно назвать по-разному. Его владелец мечтает, чтобы о его необычной коллекции узнали как можно больше людей и приезжали на нее посмотреть.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Кладбище старых автомобилей в Пасанаури

Джимшер Паташури надеется, что когда пандемия отступит и в Грузию опять будут приезжать миллионы туристов, его музей займет почетное место в списке достопримечательностей региона Мцхета-Мтианети.

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