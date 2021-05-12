Население Грузии в 2021 году сократилось

Трудоспособное население Грузии в возрасте от 15 до 64 лет составляет 64,2% от населения страны, жители старше 65 лет – 15,2%

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Население Грузии по состоянию на 1 января 2021 года составило 3 728 600 человек, что на 0,3% меньше, чем 1 января 2020 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

По данным "Сакстата", причиной сокращения населения стал отрицательный естественный прирост населения (-0,4) и высокое миграционное сальдо (15 732).

В тоже время число эмигрантов в 2020 году сократилось на 29,3% и составило 74 264, а число иммигрантов сократилось на 7,1% и составило 89 996 человек.

Из общего числа населения в Грузии 1 796 200 мужчин и 1 932 400 женщин. При этом число мужчин за отчетный период увеличилось на 0,3%.

По тем же данным, трудоспособное население Грузии в возрасте от 15 до 64 лет составляет 64,2% от населения страны. Еще 20,5% приходится на детей до 14 лет. Пожилое население Грузии в возрасте от 65 лет составляет 15,2% всего населения.

При этом 59,4% населения проживает в городах, остальные – в селах. При этом треть всего населения страны живет в Тбилиси.

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